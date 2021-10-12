Автор "Гарри Поттера" презентует новую рождественскую книгу

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Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг выпускает новую рождественскую книгу, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Презентация книги состоится 12 октября. Это сказка про мальчика по имени Джек. В канун Рождества у него пропадает любимая игрушка – поросенок. Чтобы спасти плюшевого друга, ребенок отправляется в волшебное приключение.

Иллюстрации для сказки создал художник Джим Филд. Ее переведут на более чем 20 языков мира. В России книга уже доступна для предзаказа на интернет-площадках.

Ранее россияне назвали самые любимые экранизации. Первое место рейтинга занял "Гарри Поттер". За ним идут экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля".

Также в рейтинг попали "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка". Пользователи в том числе высоко оценили "Войну и мир" Сергея Бондарчука, "Джейн Эйр", сагу "Сумерки" и легендарный "Бойцовский клуб".