Российские грузовики не пускают в страны Евросоюза

Российские грузовики разворачивают на въезде в страны Евросоюза. Транспорт перестали пускать из-за санкций. Новые ограничения коснулись даже транзита.

Кроме того, власти ЕС обязали перевозчиков, чьи авто уже въехали в Европу, покинуть страны до 16 апреля. Какие грузы затрагивает запрет и чем это грозит? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.