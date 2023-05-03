Патрушев назвал Россию многовековой "костью в горле" Запада

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Россия много веков является "костью в горле" для Запада, который старается сохранить свое мировое доминирование. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Известия".

"Россия – кость в горле Запада, пытающегося создать свое мироустройство", – заявил он.

Патрушев заявил, что английский географ Хэлфорд Маккиндер более ста лет назад сформулировал теорию географической оси истории и срединной земли, которую занимает Россия. По мнению этого географа, контроль над срединной землей означает господство над Евразией, что ведет к глобальному доминированию.

По словам Патрушева, идея изоляции России с помощью "санитарного кордона" из малых стран Восточной Европы также принадлежит Маккиндеру, как и инициатива отделить от России Украину и другие национальные окраины бывшей империи.

Патрушев считает, что антироссийская глобальная стратегия Запада не меняется на протяжении веков.

"Я вспомнил Маккиндера в связи с тем, что он один из первых, кто подвел теорию под многочисленные агрессивные "крестовые" походы так называемой западной цивилизации на Россию. Даже расширение НАТО на восток идет по тем же направлениям, по которым двигались Наполеон, кайзер Вильгельм и Гитлер", – сказал Патрушев.

По мнению секретаря Совбеза РФ, после Второй мировой войны США также разработали целую серию планов по уничтожению СССР, предполагая подвергнуть атомным бомбардировкам советские, а заодно и китайские города. Патрушев считает, что к этому руководство США подвигала безнаказанность после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Ранее Патрушев заявил, что в США создали руководство по расколу России. По его словам, целые научные институты на Западе работают над тем, чтобы деморализовать россиян, внушить им чувство неполноценности.