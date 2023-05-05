В Кремле заявили о продолжении контактов с США для обеспечения российских интересов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Контакты российской стороны с США при необходимости будут продолжаться, чтобы обеспечить интересы России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, возможно (продолжение контактов Москвы и Вашингтона. – Прим. ред.). Любые контакты возможны. И для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости", – заявил Песков.

В ночь на 3 мая дроны атаковали Кремль, их удалось сбить. Российские власти назвали произошедшее спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Вашингтон не имеет отношения к этому инциденту и не обладает информацией о том, кто мог организовать нападение. Украинская сторона также отрицает свою причастность.

На это Песков отметил, что попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свое отношение к атаке смехотворны. По его словам, решения об организации подобных нападений сначала принимают в США, а Украина выступает их исполнителем.

Меры безопасности в Кремле будут усилены после инцидента с беспилотником – Песков