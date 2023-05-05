04:29Политика
Небензя назвал смехотворным предложение ряда стран лишить Россию председательства в СБ ООН
Фото: EPA/TAСС/JUSTIN LANE
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными призывы некоторых стран отдать председательство РФ в Совете безопасности организации другому государству. Об этом сообщает РИА Новости.
"Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством", – заявил он.
Небензя отметил, что, по мнению таких стран, Россия якобы недостойна возглавлять Совбез ООН, и ее председательство требуется передать кому-то другому.
РФ председательствовала в Совбезе ООН в апреле этого года. По словам Небензи, работа прошла штатно и все мероприятия, которые были запланированы, состоялись.
Он отметил, что призывы стран лишить Россию председательства противоречат "всем мыслимым и немыслимым правилам".
Ранее Небензя заявил, что "мир по-американски" идет к закату. По его словам, американской гегемонии в международной политике больше не будет.
Он заявил, что создание Соединенными Штатами и их союзниками у границ России "неонацисткого русофобского образования" привело к глубокому кризису системы международных отношений.
Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны
Читайте также