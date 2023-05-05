Небензя назвал смехотворным предложение ряда стран лишить Россию председательства в СБ ООН

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными призывы некоторых стран отдать председательство РФ в Совете безопасности организации другому государству. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством", – заявил он.

Небензя отметил, что, по мнению таких стран, Россия якобы недостойна возглавлять Совбез ООН, и ее председательство требуется передать кому-то другому.

РФ председательствовала в Совбезе ООН в апреле этого года. По словам Небензи, работа прошла штатно и все мероприятия, которые были запланированы, состоялись.

Он отметил, что призывы стран лишить Россию председательства противоречат "всем мыслимым и немыслимым правилам".

Ранее Небензя заявил, что "мир по-американски" идет к закату. По его словам, американской гегемонии в международной политике больше не будет.

Он заявил, что создание Соединенными Штатами и их союзниками у границ России "неонацисткого русофобского образования" привело к глубокому кризису системы международных отношений.



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