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Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между Москвой, Тегераном и Баку о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север – Юг, сообщил Владимир Путин на церемонии подписания соглашения о совместном создании железнодорожного участка Решт – Астара в Иране.

По словам российского лидера, взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном.

Линия Решт – Астара протянется на 170 километров. Она должна соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута.

Линию Решт будут строить при участии Москвы и Тегерана, а линию Астара – при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Ранее обозреватели издания 19FortyFive Джеймс Филлипс и Питер Брукс писали, что США нужно обеспокоиться укреплением российско-иранских отношений из-за возможного подрыва американских интересов в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке.