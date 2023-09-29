В МИД РФ отреагировали на заявление Астаны о намерении следовать санкциям Запада

Фото: 123RF/mikrokon

В МИД РФ прокомментировали высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о намерении Астаны следовать санкционному режиму Запада против России, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что Москва рассчитывает на дальнейшую эффективную работу с Астаной без негативного внешнего воздействия на добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая приносит большую выгоду обеим странам.

В МИД также обратили внимание, что РФ не вмешивается в отношения Казахстана с третьими странами. Одновременно Россия исходит из того, что между Москвой и Астаной есть целый комплекс договоренностей, определяющих отношения двух стран как стратегическое партнерство и союзничество.

"Такой характер двусторонних связей включает конструктивное взаимодействие в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и многих-многих других", – сказали в министерстве.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что Астана будет придерживаться санкционного режима в отношении Москвы. Он уточнил, что Берлин не должен высказывать опасений по этому поводу.

Днем позже Токаев отверг слова некоторых политиков, которые обвинили его в заигрывании с Западом и прекращении сотрудничества с Россией. Он напомнил, что между Астаной и Москвой существуют давние традиции сотрудничества в разных сферах, в том числе торговле и гуманитарных связях. По словам президента республики, санкционное противостояние контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений.

Вместе с этим Токаев подчеркнул, что у Казахстана нет товаров, которые есть в санкционных перечнях. Из этого следует, что Астана не торгует ими и не участвует в параллельном импорте. При этом торговля традиционными товарами растет, уточнил он. Так, в 2022 году товарооборот с РФ достиг 25 миллиардов долларов.

Новости часа: президент Казахстана поддержал идею создания союза с Россией и Узбекистаном