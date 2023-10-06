В ЕК заявили о готовности ввести новые санкции против России

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Евросоюз готов ввести новые санкции в отношении российской стороны, как только это потребуется, рассказал представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри в интервью RTVI.

"На самом деле ЕС чрезвычайно быстро утвердил эти 11 пакетов санкций. Всякий раз когда мы узнаем о лазейках, то немедленно перекрываем эти лазейки. ЕС готов принять больше санкций. И ЕС может это сделать, причем сделать очень-очень быстро", – сказал Ферри.

По его словам, с начала российской спецоперации на Украине союз утвердил ограничения в отношении свыше 1 800 юридических и физических лиц из РФ. Рестрикции, подчеркнул он, "несомненно, оказывают свое влияние".

Представителя ЕК также спросили, насколько реальной является реализация предложения генсекретаря ООН Антониу Гутерриша подключить к платежной системе SWIFT дочернюю структуру "Россельхозбанка" для возобновления черноморской инициативы.

На это Ферри уточнил, что у него нет возможности комментировать контакты, которые ЕК осуществляет с организацией. Однако он рассказал, что Евросоюз передал Москве через ООН сигнал о том, что блок открыт к поиску конструктивного решения этого вопроса.

Последний, 11-й санкционный пакет ЕС против России был утвержден 23 июня. Документ ввел в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений. Он позволяет вводить санкции против третьих государств.

В начале сентября депутат Европарламента уточнял, что Совет ЕС официально не обсуждает новые санкции против России. При этом предложения о допограничениях продолжают поступать от парламентариев.

Позже в СМИ появилась информация, что ЕС готов начать обсуждение новых ограничений. 12-й пакет санкций могут представить уже в октябре.

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