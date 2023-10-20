Захарова заявила, что США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за демократию

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США долго обманывали весь мир, прикрываясь несуществующими ценностями. Таким образом она прокомментировала заявление президента США Джо Байдена, который назвал помощь Киеву "разумной инвестицией".

"Байден назвал помощь Украине разумной инвестицией, которая принесет дивиденды будущим поколениям. Раньше они называли это борьбой за свободу и демократию. Теперь оказывается, это просто расчет. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова также отметила, что войны всегда были "разумной инвестицией" для Вашингтона, так как проходили не на территории США, а чужие издержки их никогда не волновали.

"Как говорится, ничего личного, просто бизнес", – резюмировала она.

Ранее президент США не только назвал помощь Киеву "разумной инвестицией", но и заявил, что это является жизненно важным для американской национальной безопасности. Байден также анонсировал срочный бюджетный запрос о финансировании нужд национальной безопасности Америки для поддержки "критически важных партнеров", к числу которых он отнес Израиль и Украину.

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