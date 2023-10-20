Захарова назвала слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС провокацией

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Высказывания председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о сходстве России и ХАМАС являются провокационным и ксенофобным и направлены на разжигание межрелигиозной и межэтнической ненависти. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.



"Почему такие заявления делает Урсула? Из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза", – подчеркнула она.

Также дипломат напомнила, что председатель ЕК забывает про миллионные жертвы, включая женщин и детей, в результате американской "войны с террором" в Ираке, Афганистане, Сомали, Ливии и Сирии.

Урсула фон дер Ляйен во время выступления в американском Институте Хадсона 19 октября, говоря о РФ и ХАМАС, сообщила, что "и те и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей".

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что группировка ХАМАС является единственным виновником эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

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