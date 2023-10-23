В ХАМАС сообщили о дефиците топлива в больницах сектора Газа

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Топливо закончилось во всех медучреждениях сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское движение ХАМАС.

Согласно информации, для жителей анклава помощи оказалось недостаточно.

По словам представителя Минздрава Газы Ашрафа аль-Кидра, на фоне обстрелов со стороны Израиля из строя вышли 12 больниц и 32 медицинских центра.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

О намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию ранее заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. При этом точную дату начала действий он не назвал.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.

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