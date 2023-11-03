МИД РФ не располагает данными о состоянии россиян, которые попали в плен ХАМАС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская сторона не располагает данными о гражданах РФ, которые находятся в заложниках у радикалов палестинкой организации ХАМАС. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов, пишет ТАСС.

Ему задали вопрос, живы ли россияне, которые оказались в плену. На это Богданов ответил, что у МИД нет какой-либо информации.

"В чем, собственно, была задача поддержания контактов с ХАМАС, потому что они должны знать о заложниках. Более того, мы как раз говорили, что именно хамасовцы должны дать эту информацию Международному Красному Кресту, который должен туда поехать, забрать заложников и отвезти их в Израиль", – сказал он.

Ранее стало известно, что в плену у боевиков ХАМАС находится уроженка Ростова-на-Дону, а также ее дочь и внук. По словам председателя Ростовской еврейской общины Михаила Потапова, в заложниках находится 73-летняя Ирина Татти, которая работала детским врачом-фтизиатром.

До этого представитель руководства ХАМАС Гази Хамад заявил, что группировка согласна пойти на компромисс по обмену пленными с израильской стороной.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям