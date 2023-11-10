Первых россиян эвакуируют из сектора Газа 10 ноября – СМИ

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Первые 85 граждан России, проживающие в секторе Газа, смогут в пятницу, 10 ноября, покинуть территорию анклава через КПП "Рафах". Об этом со ссылкой на список управления погранпереходов сектора Газа сообщает портал Rafah Online.

В документе указывается, что всем эвакуируемым в пятницу необходимо прибыть к пропускному пункту в семь утра.

В списке эвакуируемых, среди прочих, числятся 85 граждан России.

Ранее СМИ писали, что для эвакуации россиян из сектора Газа все готово, однако Израиль пока не дал согласия на ее осуществление. Как уточнял дипломатический источник, российское представительство регулярно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ведомство считает недопустимым растягивание сроков согласования эвакуации граждан России из сектора Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ