Посол Израиля в РФ назвал сроки согласования эвакуации россиян из сектора Газа

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Процедура согласования эвакуации россиян из сектора Газа через КПП "Рафах" может занять до двух недель, считает посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

Дипломат объяснил, что Египет установил ограничение в 500–600 человек в день.

"Это может занять, если будут пропускать 600 в день, две недели", – передает ТАСС его слова.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Радикалы палестинского движения ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

СМИ писали, что для эвакуации россиян из сектора Газа все готово, однако Израиль пока не дал согласия на ее осуществление. Как уточнял дипломатический источник, российское представительство регулярно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен.

В свою очередь, глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что отказ Израиля прекратить огонь на несколько часов не позволил освободить двух заложниц с российским гражданством, несмотря на готовность их отпустить.



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