Отказ Израиля прекратить огонь не позволил освободить россиянок – ХАМАС

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Отказ Израиля прекратить огонь на несколько часов не позволил освободить двух заложниц с российским гражданством, несмотря на готовность палестинского движения ХАМАС их отпустить. Об этом РИА Новости сообщил глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

Он подчеркнул, что движение уведомило Москву о готовности освободить двух россиянок, однако такой возможности не представилось, поскольку израильтяне не согласились прекратить огонь.

Наим напомнил, что, когда от российской стороны поступила информация о заложницах с гражданством РФ, ХАМАС сразу согласился отпустить их и стал искать, где они находятся.

Ранее СМИ писали, что эвакуация россиян из сектора Газа подготовлена, однако Израиль пока не дал согласия на ее осуществление. Как уточнял дипломатический источник, российское диппредставительство регулярно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что работа по организации эвакуации граждан РФ из зоны конфликта на Ближнем Востоке является сложной. По его словам, сейчас выявляется много желающих покинуть сектор Газа.

Обстановка в регионе изменилась 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Радикалы палестинского движения ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

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