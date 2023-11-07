Песков назвал катастрофической ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

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Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта спустя месяц после его начала оценивается как тяжелая, а с гуманитарной точки зрения – катастрофическая. Такую оценку дал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Продолжается боевая операция израильской армии. Для нас очень важно в этой ситуации, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы, для нас очень важно, чтобы произошло обеспечение гуманитарных потребностей гражданского населения Газы", – сказал он.

Также Песков заметил, что РФ продолжает контактировать со всеми сторонами конфликта по вопросу оказания гуманитарной помощи сектору Газа, которая из России и других стран поступает в ограниченном режиме только через территорию Египта и КПП "Рафах".

"Российская сторона продолжит все контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами, чтобы и дальше изыскивать возможность обеспечивать направление такой помощи", – сказал Песков.

Владимир Путин пока не планирует контактировать с лидерами Египта, Израиля и Ирана, заявил представитель Кремля. Однако на рабочем уровне диалог с этими странами осуществляется на ежедневной основе, заключил он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил небольшие паузы в военных операциях в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников. При этом прекращения огня не будет без освобождения заложников.

Нетаньяху отметил, что согласен с тем, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна осуществляться.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ