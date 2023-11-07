Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из сектора Газа – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL

Эвакуация граждан РФ из сектора Газа подготовлена, однако Израиль пока не дал согласия на ее проведение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Посольство России неоднократно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен", – отмечается в сообщении.

По словам собеседника агентства, в РФ надеются, что Израиль разрешит начать эвакуацию российских граждан.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по организации эвакуации россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке является сложной. Он обратил внимание, что фиксируется много желающих покинуть сектор Газа. Песков объяснил, что возвращение людей необходимо согласовать.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла 2 ноября, что количество граждан России, записавшихся на эвакуацию из сектора Газа, увеличилось и достигло тысячи человек.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ