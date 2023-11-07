Песков назвал сложной работу по возвращению россиян из сектора Газа

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Работа по организации эвакуации россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке является сложной, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что фиксируется много желающих покинуть сектор Газа. Он объяснил, что возвращение людей необходимо согласовать. РФ поддерживает контакты по данному вопросу со всеми сторонами, подчеркнул Песков.

"Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, здесь тоже свои требования. Очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься", – добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла 2 ноября, что количество граждан России, записавшихся на эвакуацию из сектора Газа, увеличилось и достигло тысячи человек.

6 ноября пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила об отсутствии подвижек с эвакуацией россиян из сектора Газа.



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