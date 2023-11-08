Число погибших в секторе Газа превысило 10,5 тысячи

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Число погибших в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта возросло до 10 569 человек. О жертвах пишет Al Jazeera, ссылаясь на министерство здравоохранения Палестины.

В ведомстве также заявили, что в результате израильских ударов пострадали 26 475 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Радикалы палестинского движения ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил небольшие паузы в военных операциях в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников. При этом, по его словам, прекращения огня не будет без освобождения заложников.

Нетаньяху отметил, что согласен с тем, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна осуществляться.



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