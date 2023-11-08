Блинкен заявил, что Газой в будущем не смогут управлять ХАМАС или Израиль

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Ни радикальное движение ХАМАС, ни Израиль не смогут в будущем управлять сектором Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

На пресс-конференции в Японии он объяснил, что если Газа будет управляться ХАМАС, то повторится 7 октября, анклав будут использовать как место для начала террористических атак. Израиль же не может "оккупировать" Газу.

"Возможно, нам нужен переходный период", – считает Блинкен.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

Из-за израильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,3 тысячи человек.

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