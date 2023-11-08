Граждан РФ нет в списке эвакуируемых 8 ноября иностранцев из Газы

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Россияне отсутствуют в списке эвакуируемых 8 ноября иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные управления погранпереходов палестинского анклава.

Из списка следует, что среди эвакуируемых из сектора Газа в среду присутствуют граждане Филиппин, США, Канады, Германии, Румынии и Украины. В общей сложности в перечне есть свыше 700 человек.

Ранее СМИ писали, что эвакуация россиян из анклава подготовлена, однако Израиль пока не дал согласия на ее осуществление. Как уточнял дипломатический источник, российское диппредставительство регулярно ставило этот вопрос и получало заверения в том, что он будет положительно решен.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что работа по организации эвакуации граждан РФ из зоны конфликта на Ближнем Востоке является сложной. По его словам, сейчас выявляется много желающих покинуть сектор Газа.

Обстановка в регионе изменилась 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Радикалы палестинского движения ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

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