МИД РФ считает недопустимым растягивание согласования эвакуации россиян из сектора Газа

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Министерство иностранных дел РФ считает недопустимым растягивание сроков согласования эвакуации граждан России из сектора Газа. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова

"Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая", – приводит ее слова РИА Новости.

До этого посол Израиля в РФ Александр Бен Цви объяснил, что такой долгий срок согласования связан с тем, что Египет установил ограничение в 500–600 человек в день.

Также Захарова заявила, что МИД РФ не понимает, почему процесс эвакуации россиян до сих пор не разблокирован, несмотря на оперативные действия дипломатов. Россия готова к эвакуации граждан России и других стран, которые обратились за помощью к Москве. Эвакуационные списки уже сформированы.

"Мы делаем все, хочу еще раз подчеркнуть, с нашей стороны готово все для эвакуации россиян и соотечественников, обратившихся к нам за помощью с целью покинуть этот регион", – подчеркнула она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль пока не дал согласия на эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. При этом количество россиян и других лиц, записавшихся на выезд из сектора через дипломатов РФ, увеличилось до тысячи человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. Согласно последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

31 октября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

Из-за израильских бомбардировок число погибших в секторе Газа выросло до 10,5 тысячи человек.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ