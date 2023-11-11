Израиль захватил 11 военных постов ХАМАС с начала наземной операции

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Бойцы израильской стороны взяли под контроль 11 укрепленных военных позиций радикалов ХАМАС в секторе Газа с начала боевых действий на территории анклава. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

"Подразделения ЦАХАЛа продолжают вести боевые действия на территории сектора Газа. С начала наземной операции ЦАХАЛ взял под свой контроль 11 военных позиций террористической организации ХАМАС", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что израильские военные достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа" в городе Газа. По данным прессы, в непосредственной близости от здания медучреждения идут бои. Персонал не может покинуть здание даже для того, чтобы захоронить погибших.

Как уточнял израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ будет следить за сохранением контроля над сектором Газа и не отдавать его другим сторонам.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

31 октября Нетаньяху сообщил, что военная операция в Газе вошла в третью фазу.

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