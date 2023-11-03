Лидер "Хезболлах" заявил, что скорость поддержки США говорит о слабости Израиля

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Скорость поддержки Израиля со стороны Соединенных Штатов показала его "провал, слабость и немощь". Об этом заявил лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла, передает RT.

Ранее он сообщил о реальной вероятности широкомасштабной войны между движением и Израилем. По мнению Насруллы, израильская сторона должна это учитывать.

До этого группировка потребовала от США вынудить израильскую сторону остановить бои в секторе Газа до 3 ноября. По информации СМИ, если Израиль не прекратит огонь, то Ливан объявит всеобщую мобилизацию и начнет бои против израильской стороны по всем направлениям.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Известно, что в настоящий момент в секторе Газа удерживаются 242 человека.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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