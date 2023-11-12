Нетаньяху призвал мировых лидеров не поддаваться "давлению меньшинств" по вопросу Газы

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Мировые лидеры не должны поддаваться "давлению меньшинств" по вопросу ситуации вокруг сектора Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Нетаньяху, действия Израиля справедливы, и всему миру следует принять его сторону. Он подчеркнул, что уничтожение ХАМАС должно также стать целью других стран, в том числе и США.

"И я должен сказать, что большинство американского населения поддерживает нас и проводимую нами политику. Да, действительно, раздаются и другие голоса, но мы пытаемся им противостоять", – сказал Нетаньяху.

Он также отметил, что многие мировые лидеры совершили визиты в Израиль в знак солидарности в условиях нынешнего обострения ситуации в регионе. Нетаньяху призвал не поддавать давлению "меньшинств", которые выступают против действий Израиля.

"И я говорю лидерам: не поддавайтесь давлению, наша война – это ваша война, и в этой войне мы должны победить ради нас и ради вас", – уверен он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары, наносимые Израилем по сектору Газа, не имеют оснований и легитимности и призвал остановить их. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу населения Газы лежит исключительно на ХАМАС, а не на Израиле.