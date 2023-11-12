Израиль уничтожил около 20 боевиков, занимавших ключевые должности в ХАМАС

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Силы безопасности Израиля ликвидировали около 20 боевиков, занимавших ключевые должности в палестинском радикальном движении ХАМАС, с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский информационный портал Yedioth Ahronoth.

Сообщается, что уничтоженные террористы активно участвовали в организации терактов на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам террористической инфраструктуры в Сирии в ответ на атаку в сторону Голанских высот, совершенную в субботу.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".