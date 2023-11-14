Около 100 россиян перешли через КПП "Рафах" на границе Египта и Газы – МИД РФ

Фото: ТАСС/МЧС России

В Каире сейчас находятся порядка 100 граждан РФ и членов их семей, которые перешли через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в секторе Газа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на российский МИД.

Эвакуируемые готовятся к вылету в Москву спецрейсом МЧС России.

"Обстановка вокруг погранперехода остается крайне сложной: вывод иностранных граждан осуществляется поэтапно с учетом продолжающихся боевых действий и ограниченной пропускной способности КПП", – говорится в сообщении министерства.

В МИД подчеркнули, что дипломаты принимают все усилия, чтобы обратившиеся за помощью россияне в самое ближайшее время вышли из зоны конфликта и прибыли на территорию РФ.

13 ноября в рамках выполнения поручения Владимира Путина усилиями МИД совместно с российскими учреждениями в Тель-Авиве, Каире и Рамалле, МЧС и других ведомств удалось вернуть группу соотечественников в составе из 70 человек из сектора Газа.

Как уточнял помощник главы МЧС России Александр Коровин, первая группа прибывала в аэропорт Домодедово. Никому из них не понадобилась экстренная медпомощь.

Эвакуацию граждан РФ из анклава, где с 7 октября идут боевые действия с Израилем, организовали 12 ноября. Из 70 вывезенных с территории палестинского региона 38 – дети.

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