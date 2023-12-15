В офисе премьер-министра Израиля заявили, что в плену ХАМАС остаются трое россиян

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В плену ХАМАС на территории сектора Газа остаются трое россиян, у которых также есть израильское гражданство, сообщает газета "Известия" со ссылкой на советника в офисе премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана.

Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове. Все трое не числятся кадровыми военнослужащими ЦАХАЛ.

На сегодняшний день из анклава удалось освободить только троих россиян, хотя изначально Москва передала ХАМАС список, состоявший из восьми человек. В организации тогда заявили, что внимательно относятся к этому списку и тщательно его обработают, поскольку "смотрят на Россию как на нашего ближайшего друга".

При этом в конце ноября ХАМАС отпустил троих россиян – Рона Кривого, а также Ирину Татти и Елену Труфанову, то есть бабушку и мать Александра Труфанова. Позже на свободе также оказалась невеста Александра Труфанова Сапир Коэн. В список обмена входила еще и 14-летняя дочь россиянина Гали Таращански.

По мнению источников, именно невеста и дочь Труфанова числились в списке из восьми россиян, хотя у них нет гражданства РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит свои усилия по освобождению россиян, взятых в заложники радикальным движением ХАМАС, несмотря на возобновление военных действий.

1 декабря стало известно, что ХАМАС не выполнило условия по освобождению из плена большего числа женщин и возобновила ракетный обстрел Израиля. Поэтому в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху объявили о продолжении военных действий.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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