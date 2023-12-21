В постпредстве РФ призвали не допустить втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не допустить втягивания Сирии в конфликт между Израилем и Палестиной. Он назвал эскалацию на Ближнем Востоке беспрецедентной по масштабам жертв.

Как отметил дипломат, в регионе была замечена активизация различных сил.

"Участившиеся налеты израильских ВВС на сирийские объекты <...>, а также нарастающие обмены ударами на "голубой линии" между Ливаном и Израилем рискуют втянуть Сирию в полномасштабную региональную конфронтацию", – цитирует Полянского ТАСС.

Ранее стало известно, что палестинские группировки, в том числе ХАМАС, не собираются вести переговоры с израильской стороной по теме освобождения заложников до полного прекращения огня.

До этого руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с идеей начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые.

Палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств