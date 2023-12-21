Эксперт заявил, что генералы Израиля проиграли в конфликте с ХАМАС

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Израильские генералы проиграли в конфликте с палестинским движением ХАМАС. Об этом в беседе с радио КП сообщил эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов.

"Они ожидали военные столкновения с ХАМАС в будущем, но не думали, что война приобретет такой характер, который она приобрела сейчас", – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, ХАМАС изучил тактику Израиля в критических ситуациях.

"Никаких сюрпризов ЦАХАЛ палестинцам не преподносит", – добавил Тарасов.

Ранее стало известно, что палестинские группировки, в том числе ХАМАС, не собираются вести переговоры с израильской стороной по теме освобождения заложников до полного прекращения огня.

До этого руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с идеей начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые.

Палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки.

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