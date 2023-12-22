Число погибших в секторе Газе превысило 20 тысяч человек

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Количество погибших в секторе Газе с начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем превысило 20 тысяч человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав анклава.

Уточняется, что число жертв в результате ударов Израиля по сектору выросло до 20 057 человек, еще 53 320 человек ранены.

19 декабря стало известно, что количество погибших увеличилось до 19 667 человек. Раненных было 52 586 человек.



По информации палестинского посла в Вене Салаха Абделя Шафи, конфликт может разгореться и в других странах Ближнего Востока. Он указывает на растущую эскалацию между Израилем и движением "Хезболлах" в соседнем Ливане.

Также он счел напряженной ситуацию в Красном море из-за нападений шиитского движения хуситов Йемена на корабли. Ранее власти северной части страны, где правят хуситы, устроили всеобщую народную мобилизацию, чтобы подготовить бойцов для участия в военных действиях на стороне палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа.



Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".





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