Посол Израиля в РФ Бен Цви завершит свою миссию в ближайшее время

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви завершает дипломатическую миссию, пишет ТАСС со ссылкой на израильское диппредставительство в РФ.

Бен Цви и его супруга Эдна завершают дипломатическую карьеру, они уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД, уточнили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что его преемница Симона Гальперин прибудет в Москву в ближайшие дни.

Ранее Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию. Свою преемницу он назвал очень компетентной.

До этого сообщалось, что новый посол Японии в Москве Акира Муто приступит к своим обязанностям в начале декабря. Предыдущий посол Тоехису Кодзуки перед завершением своей дипмиссии дал пресс-конференцию в столице, на которой подвел итоги восьми лет работы в России.