Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви завершает свою миссию в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию. Об этом он сообщил ТАСС.

Дипломат добавил, что у него будет очень компетентная преемница – Симона Гальперин. Она приедет в страну на следующий день по завершении миссии Бен Цви.

Ранее сообщалось, что новый посол Японии в Москве Акира Муто приступит к своим обязанностям в начале декабря. Предыдущий посол Тоехису Кодзуки перед завершением своей дипмиссии дал пресс-конференцию в столице, на которой подвел итоги восьми лет работы в России.

По его словам, первая половина его пребывания в этой должности в РФ была ознаменована развитием отношений двух стран под руководством Синдзо Абэ, занимавшего тогда пост премьер-министра Японии. Вторая же часть прошла под влиянием событий на Украине, добавил Кодзуки.