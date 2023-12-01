Новый посол Японии в РФ приступит к своим обязанностям в начале декабря

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Новый посол Японии в Москве Акира Муто приступит к своим обязанностям в начале декабря. Об этом сообщает издание NHK.

Предыдущий посол Тоехису Кодзуки перед завершением своей дипмиссии дал пресс-конференцию в столице, на которой подвел итоги восьми лет работы в России.

По его словам, первая половина его пребывания в этой должности в РФ была ознаменована развитием отношений двух стран под руководством Синдзо Абэ, занимавшего тогда пост премьер-министра Японии.

Вторая часть прошла под влиянием событий на Украине, добавил Кодзуки. Он в очередной раз повторил позицию японской стороны относительно украинского конфликта, а также сообщил, что передал замглавы МИД РФ Андрею Руденко позицию Токио относительно продолжения антироссийских санкций.

Тем не менее, заключил посол, Япония и Россия являются странами-соседями, и это останется неизменным.

Ранее сообщалось, что замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял Тоехису Кодзуки по случаю завершения его дипмиссии в Москве, заявив, что Россия надеется на возвращение Токио к принципам взаимовыгодного партнерства.

До этого японские власти выразили сожаление по поводу решения Москвы остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в РФ.

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