МИД РФ пригрозил Японии жесткой реакцией в случае новых выпадов Токио

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Россия жестко ответит на любые новые агрессивные действия со стороны Токио. Об этом заявили РИА Новости в МИД РФ, комментируя заявления японских властей о том, что Токио продолжит придерживаться в отношениях с Москвой курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора.

В ведомстве отметили, что после начала спецоперации на Украине правительство Японии стало вести "враждебный курс" в отношении РФ.

"Множатся "пакеты" санкций, в японском обществе разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей РФ наращивается с США и странами НАТО военная активность, оказывается материально-техническая помощь киевскому режиму", – заявили в МИД.

Как отметили в министерстве, в подобной ситуации Россия не видит возможности продолжать с Японией диалог о заключении договора, в основу которой должны были быть взяты долгосрочные отношения двух стран.

Ранее покинувший из-за поездки в Россию оппозиционную партию депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что для постоянной стабильности в Восточной Азии нужны дружественные отношения между Россией и Японией.

После начала СВО Япония разорвала множество связей с Россией, однако от особо важного энергетического проекта "Сахалин" Токио не отказался. По мнению депутата, сохранение сотрудничества в сфере энергетики – важная точка для возрождения хороших отношений в будущем, несмотря на введенные санкции.

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