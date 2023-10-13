Поддержавший Россию депутат японского парламента рассказал о неверности курса Токио

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Покинувший из-за поездки в Россию оппозиционную партию депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что для постоянной стабильности в Восточной Азии нужны дружественные отношения между Россией и Японией. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил сам политик.

Бывшие коллеги по партии и некоторые СМИ критикуют его из-за поддержки иной точки зрения относительно специальной военной операции по защите Донбасса. По словам Судзуки, они придерживаются мнения, что СВО представляет собой "акт агрессии" и "применение силы, запрещенное международным правом".

По его словам, Владимир Путин начал СВО из-за расширения НАТО на восток, защиты русского населения на Донбассе, а также из-за отказа Киева выполнять "Минск-2".

"Другими словами, с моей точки зрения, российский лидер выполнял свои президентские обязанности, начав СВО в силу необходимости защитить родину и свой народ", – считает депутат Судзуки.

Он не считает, что нормализация отношений с Россией стала запретной темой в Японии. Многие понимают важность сохранения диалога, несмотря на то что некоторые СМИ и жители страны намеренно создают видимость табу.

"Но, несмотря на это, я буду продолжать работу по нормализации отношений и расширению дружественных связей с Россией во имя национальных интересов Японии и процветания японского народа", – говорит он.

После начала СВО Япония разорвала множество связей с Россией, однако от особо важного энергетического проекта "Сахалин" Токио не отказался. По мнению депутата, сохранение сотрудничества в сфере энергетики – важная точка для возрождения хороших отношений в будущем, несмотря на введенные санкции.

"Я решительно подчеркивал важность этого проекта в Японии и прилагал все усилия для его сохранения, несмотря на то что после начала СВО раздавались призывы отказаться от него", – уточняет Судзуки.

Он также оценил вероятность расширения военного альянса AUKUS в части вступления в него Японии. Если отношения Токио и Москвы нормализуются, а Азиатско-Тихоокеанский регион станет регионом сотрудничества, то у Японии не будет нужды вступать в альянс Австралии, Великобритании и США.

Депутат также поделился подробностями своей поездки в Россию, из-за которого его подвергли критике в родной стране. Формально его исключили из партии из-за нарушения партийных правил, так как он не уведомил о такой поездке заранее.

Однако если бы страной назначения была бы не Россия, а любая западная страна, то такой реакции бы не было, уверен он. Это объясняется тем, что правительство Японии издало "совет о приостановке поездок" в Россию.

"В ответ я возразил, что посещение зарубежных стран, в том числе и России, для проведения дискуссий с высокопоставленными должностными лицами других стран – это скорее обязанность членов парламента и что "совет о приостановке поездок" юридически необязателен", – уточнил политик.

Кроме этого, корреспонденты японских СМИ находятся в России до сих пор, а ученые часто посещают Россию, также выполняя свои профессиональные обязанности, сказал Судзуки.

Первый член парламента Японии, приехавший в Россию впервые с февраля 2022 года, уточнил, что в ходе своего визита обсуждал со своими друзьями важность скорейшего прекращения боевых действий.

Судзуки считает, что Москва должна взять инициативу и начать переговоры, несмотря на существующие в Украине законы о запрете подобных мероприятий. Поэтому он и обратился к своим российским друзьям с призывом о необходимости прекращения огня.

"Ведь мудрый русский народ должен знать, чьим интересам служит затянувшийся конфликт", – заключил он.

Ранее сообщалось, что депутат, посетивший Россию, продолжит работу в верхней палате парламента как беспартийный политик. После поездки и последовавшего за ней скандала парламентарий добровольно покинул оппозиционную партию "Общество обновления Японии".