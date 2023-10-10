Посетивший Россию депутат Судзуки продолжит работать в японском парламенте

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Японский депутат Мунэо Судзуки, посетивший Россию, продолжит работу в верхней палате парламента как беспартийный политик, сообщает агентство Kyodo.

После поездки и последовавшего за ней скандала парламентарий добровольно покинул оппозиционную партию "Общество обновления Японии". Свой поступок он объяснил разногласиями со своими бывшими сопартийцами по вопросам отношений с Россией, сообщил Судзуки журналистам.

По его словам, он не ожидал, что поездка в РФ приведет к такому скандалу и принесет неприятности партии. Поэтому он сам подал заявление о выходе и принес извинения за доставленные неудобства.

Ранее партия утвердила исключение депутата Мунэо Судзуки из-за поездки в Россию. Депутат не уведомил партийное руководство о своем визите в Россию, как того требовали правила. Партийцы получили уведомление только на следующий день после его приезда в РФ.

Депутат известен своей позицией и высказываниями, отличными от официальной точки зрения Токио. Судзуки неоднократно осуждал правительство из-за позиции по Украине.

В частности, по его словам, российская сторона была вынуждена начать специальную военную операцию. Москву обвиняют в начале наступления, однако на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, указывает Судзуки.