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Дисциплинарная комиссия оппозиционной партии "Общество обновления Японии" исключила депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки, который в начале октября приехал в Россию без разрешения. Об этом заявило издание Sankei со ссылкой на источники.

Окончательное решение по депутату примут 10 октября. В материале уточняется, что в партии раскритиковали слова Судзуки о вере в победу России в конфликте на Украине.



Судзуки прилетел в Москву вечером 1 октября, а после встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавами МИД РФ Андреем Руденко и Михаилом Галузиным, вице-спикером Совфеда Константином Косачевым. Депутат таким образом стал первым представителем японского парламента, который приехал в Россию после начала спецоперации.

Как рассказал в своем блоге депутат, он не представлял в России ни правительство, ни партию. Он уточнил, что приехал во время перерыва между сессиями парламента. При этом Судзуки подчеркнул важность диалога с Москвой в текущих условиях, отметив, что сожалеет о потере результатов, которые удалось достичь ранее в рамках двустороннего сотрудничества.

Депутат часто критиковал точку зрения нынешнего правительства Японии по Украине. Так, по его словам, российская сторона была вынуждена начать специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Судзуки пояснил, что Москву обвиняют в начале наступления, однако на украинской столице лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день проблема состоит в том, что данный конфликт освещают лишь с одной стороны, а именно – идут обвинения российской стороны в начале военных действий. Он обратил внимание на то, что Киев не выполнил обещания, под которыми подписался несколько лет назад. Однако, по его словам, в настоящее время об этом замалчивают.

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