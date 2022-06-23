Японский депутат заявил, что РФ была вынуждена начать спецоперацию

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Российская сторона была вынуждена начать специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Такое мнение выразил в интервью РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

По его словам, в сложившейся ситуации виновата как РФ, так и Украина. Судзуки пояснил, что Москву обвиняют в начале наступления, однако на украинской столице лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день проблема состоит в том, что данный конфликт освещают лишь с одной стороны, а именно – идут обвинения российской стороны в начале военных действий.

"Сейчас мир, включая и масс-медиа, движется в одном течении, в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства", – пояснил Судзуки.

Он обратил внимание на то, что Киев не выполнил обещания, под которыми подписался несколько лет назад. Однако, по его словам, в настоящее время об этом замалчивают.

"Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс Минск-1. В 2015 году состоялся Минск-2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины. Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это", – сказал депутат.

Ранее итальянский журналист Марко Травальо заявил, что Россия одерживает победу при проведении действий в ходе специальной военной операции. Он отметил, что ВС РФ ни разу не потерпели поражение на поле боя.

Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в свою очередь подчеркнул, что действия российских военнослужащих приближают неизбежную победу РФ в спецоперации. Эксперт также обратил внимание на стратегические успехи РФ в районе Северодонецка и отметил, что российские солдаты сломили сопротивление многих частей украинских военных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.