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Оппозиционная партия "Общество обновления Японии" утвердила исключение депутата Мунэо Судзуки из-за поездки в Россию. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Депутат не уведомил партийное руководство о своем визите в Россию, как того требовали правила. Прибывший 1 октября в Москву японский депутат стал первым членом парламента Японии, который посетил РФ после февраля 2022 года.

В своем блоге он уточнил, что в ходе поездки не представлял ни правительство Японии, ни свою партию. Его интервью российским СМИ вызвало негативную реакцию. Судзуки сказал, что уверен в победе и верит в будущее России.

Позднее он отметил, что интервью было обрезано, а сам он обратится к адвокатам относительно правомерности его исключения из рядов партии. Однако замечания касательно Украины не включены в причину исключения из партии, уточнил телеканал.

Кроме того, Судзуки консультировал премьер-министров Синдзо Абэ и Есихидэ Сугу по вопросам российско-японский отношений, а также неоднократно осуждал нынешнее правительство страны из-за позиции по Украине.

В частности, по его словам, российская сторона была вынуждена начать специальную военную операцию. Москву обвиняют в начале наступления, однако на Киеве лежит ответственность за невыполнение Минских соглашений, указывает Судзуки.