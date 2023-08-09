Кандидат в сенат США заявила, что Токио боится назвать виновника бомбардировки Хиросимы

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Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что Япония и генсек ООН Антониу Гутерриш отказались называть виновника бомбардировки Хиросимы из-за страха. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать", – заявила она.

Сэйр также подчеркнула, что у Вашингтона снижается количество рычагов давления на другие государства. По ее словам, это уже чувствуют африканские страны, которые перестали бояться США и развивают свои отношения с Россией.

Ранее генсек ООН Гутерреш почтил память погибших при атаке Нагасаки в 1945 году, однако вновь не назвал страну, которая сбросила атомную бомбу на японский город. Об ответственности США также не упомянули ни мэр Нагасаки Сиро Судзуки, ни премьер-министр Японии Фумио Кисида.

6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму ядерную бомбу. Тремя днями позже, 9 августа, ядерная бомба была сброшена на город Нагасаки. Число погибших в Хиросиме составило от 90 до 166 тысяч человек, в Нагасаки – от 60 до 80 тысяч человек. Это стало единственным за всю историю боевым применением ядерных бомб.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден не стал извиняться за бомбардировку японского города Хиросимы в ходе визита на саммит "Большой семерки". Американский лидер также посетил музей американской атомной бомбардировки Хиросимы и оставил в книге посетителей музея запись, в которой предложил "добиваться избавления мира от ядерного оружия".