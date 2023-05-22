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Захарова о сравнении Зеленским Хиросимы и Артемовска: и то, и другое устроил Белый дом
Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил Хиросиму и Артемовск. Свое мнение она выразила в телеграм-канале.
Ранее Зеленский, выступая на саммите G7, сравнил разрушенную ядерной бомбой США Хиросиму с Артемовском. Таким образом он высказался в ответ на вопрос, не стоит ли провести мирные переговоры с Россией.
"Молодец какой, ведь и то, и другое устроил Белый дом", – сыронизировала Захарова.
В ночь на 21 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Артемовска отрядами ЧВК "Вагнер". Бойцы взяли город под контроль при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Юг".
Группу "Вагнер" и военных ВС РФ впоследствии поздравил Владимир Путин. В Кремле отметили, что всех отличившихся при освобождении города представят к государственным наградам.
Кадры развевающегося над районом Самолет в Артемовске флага РФ попали в Сеть
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