В Сети осудили Зеленского за сравнение Артемовска с Хиросимой

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил последствия боев в Артемовске с ядерной атакой на Хиросиму. Пользователи Сети заявили, что ему стоит напомнить, кто уничтожил город в Японии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. А теперь просто сравнивает две разные ситуации", – указал один из комментаторов.

По словам другого пользователя, нельзя сравнивать сброс атомной бомбы с наземными боевыми действиями. Пользователи добавили, что США могут разозлить такие заявления.

21 мая Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, не лучше было бы провести дискуссию о мирных переговорах, сравнил пострадавшую от ядерной бомбы Хиросиму с Артемовском.

Один из журналистов, задавая вопрос Зеленскому, сообщил, что среди жителей Хиросимы ходит мнение о том, что украинский лидер прибыл на саммит G7 с целью попросить новой военной помощи для страны. Он спросил президента Украины, не было бы лучше в этой ситуации обсудить заключение мира.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский признал потерю ВСУ Артемовска. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Артемовск был взят под полный контроль 20 мая 2023 года в 12:00.