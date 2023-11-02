Япония может лишиться важных ресурсов из-за санкций против России – СМИ

Фото: depositphotos/denisismagilov

Япония может потерять важные ресурсы из-за введения санкций против России. Такое мнение высказал профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.

По словам эксперта, страна находится в тяжелой ситуации. Одной из главных проблем для нее является состояние сферы энергетики.

"Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос", – отметил Тамаи.

Он обратил внимание, что из-за санкций против Москвы Токио уже понес убытки на автомобильном рынке, потеряв возможность сбыта машин в РФ. Однако наиболее серьезное влияние на Японию может оказать прекращение ее участия в разработке месторождений природного газа в Сахалинской области и на полуострове Ямал, считает профессор.

До этого стало известно, что товарооборот между Россией и Японией в августе 2023 года снизился более чем на 60%. В денежном эквиваленте оборот составил 576,6 миллиона долларов. Значительное влияние на снижение товарооборота оказало прекращение поставок японских автомобилей в РФ.



Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы из Японии