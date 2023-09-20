Товарооборот России и Японии в августе снизился более чем на 60%

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Товарооборот Японии и России в августе 2023 года снизился на 61,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 576,6 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на японский Минфин сообщает ТАСС.

Сильнее всего на снижение товарооборота оказало влияние падения поставок в РФ автомобилей на фоне введения новых санкций против Москвы. Кроме того, из России снизился импорт сжиженного природного газа и угля.

Отмечается, что на энергоресурсы и транспортные средства между странами приходится более 60% товарооборота.

С 9 августа Япония расширила список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Под запрет подпали, в частности, автомобили с двигателем объемом более 1,9 литра, среди которых популярные у россиян Toyota Land Cruiser и Camry, Nissan Patrol и Mitsubishi Outlander.



Япония расширила список запрещенных для экспорта в Россию товаров