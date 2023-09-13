В МИД РФ заявили о непрозрачности действий Японии по сбросу воды с Фукусимы

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РФ не видит транспарентности с японской стороны по вопросу качества воды, сброшенной с АЭС "Фукусима". Власти Токио должны дать разъяснение по этому поводу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы рассчитаем на то, что Япония все-таки должна дать детальные разъяснения по всем аспектам, которые интересуют страны, в частности нашу страну, и связаны они с инициированным процессом сброса воды", – отметила Захарова.

По ее словам, Россия считает, что если это будет нужно, то Япония позволит сделать мониторинг радиационной обстановки в районах, где происходит сброс воды. Как утверждает Захарова, Россия не единственная страна, кто переживает из-за происходящего вокруг АЭС "Фукусима".

Ранее сообщалось, что в 2023 году с АЭС "Фукусима-1" планируется слить около 31,2 тысячи тонн очищенной от радиоактивных веществ воды. Решение вызвало острую критику ряда стран, в первую очередь со стороны Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

При этом управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 километров от места сброса.

Поставки из Японии будут проходить проверку на радиацию