Япония сожалеет о выходе РФ из соглашения о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия

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Японские власти выразили сожаление по поводу решения Москвы остановить действие двустороннего соглашения о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, которое подлежит сокращению в РФ. Об этом в ходе пресс-конференции в Токио заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы сожалеем об этом решении, принятом в одностороннем порядке без оповещения японской стороны. Мы намерены подтвердить подробности произошедшего по дипломатическим каналам", – цитирует его ТАСС.

Сутками ранее российское правительство приняло решение прекратить действие соглашения с Японией в сфере ликвидации ядерного оружия. Такое распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Документ был одобрен в Токио еще 13 октября 1993 года. Сейчас между Россией и Японией прекращается сотрудничество в сфере ликвидации ядерного оружия и создания комитета по работе в этих целях.

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