Посол РФ в Германии заявил о беспрецедентных вызовах для дипломатов

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В настоящее время в Германии наблюдаются беспрецедентные вызовы для работы российских дипломатов, отметил посол РФ в республике Сергей Нечаев.

"Нынешний этап беспрецедентен, по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности", – приводит Berliner Telegraph его слова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян в ФРГ, но Россия уже принимает меры.

Она напомнила, что весной власти Германии потребовали от России закрыть до 1 января следующего года генеральные российские консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Также МИД ФРГ объявил о закрытии генеральных консульств Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Кроме того, Захарова отметила, что до этого были массовые высылки сотрудников дипломатических представительств РФ в ФРГ.