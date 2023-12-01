Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о действиях Лаврова на международных форумах

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о действиях Сергея Лаврова на международных форумах, сообщает RT.

Накануне Бербок заявила о том, что в ходе СМИД ОБСЕ российский политик появляется на заседаниях, только когда говорит сам, а не для того, чтобы послушать других.

Захарова обратила внимание, что еще год назад главу германского МИД не волновало отсутствие Лаврова на заседании, поскольку Россию туда не пригласили.

"Жаль, что она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы", – сыронизировала Захарова.

Ранее Анналена Бербок также заявила, что падение общественного интереса к событиями на Украине фатально.

Она добавила, что российская сторона стала наносить более жесткие атаки по украинской инфраструктуре, в связи с чем западным странам необходимо помочь Киеву обеспечить защиту на зимний период. Она также заявила, что будущее Украины в рядах НАТО и Евросоюза.