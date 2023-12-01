Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание россиян в ФРГ – Захарова

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Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян в ФРГ, но Россия уже принимает меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

По ее словам, в конце мая власти ФРГ потребовали от России закрыть до 1 января следующего года генеральные российские консульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Также МИД ФРГ заявил, что с 1 декабря закроются генеральные консульства Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Кроме того, напомнила Захарова, до этого были массовые выселки сотрудников дипломатических представительств РФ в ФРГ, а также начало продолжающейся по сей день кампании по оказанию административно-политического давления на Российский дом науки и культуры в Берлине.

Дипломат уверена, что эти действия предпринимаются властями в соответствии с проводимой правительством ФРГ политикой, которая направлена на разрыв всего комплекса отношений между Россией и Германией, в том числе минимизацией двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении, указала она.

Генконсульство в Калининграде закрылось 30 ноября. Там указали, что по паспортным и консульским вопросам надо обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Генконсульство в Новосибирске закрылось 1 декабря. В этот же день прекратило работу генконсульство в Екатеринбурге. По всем вопросам граждан призвали обращаться в посольство страны, открытое в Москве.